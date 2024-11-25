Остроумов Михаил Стефанович
мужской, родился 1818
МатьМария1798 г.р.
ОтецОстроумов Стефан1796 г.р.
Супруги
(Васильева) Марианма Матвеевна1825 г.р.
Дети
(Остроумов) Варвара Михайлова1850 г.р.
Остроумов Петр Михайлов1853 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Остроумов Стефан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Остроумов) Варвара Михайлова
Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Остроумов) Анна Михайлова
Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Остроумов Иван Михайлович
Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна
Бракосочетание
02.02.1876