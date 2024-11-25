Остроумов Михаил Стефанович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Остроумов Михаил Стефанович

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1818

Мать
Мария1798 г.р.
Отец
Остроумов Стефан1796 г.р.
Супруги
(Васильева) Марианма Матвеевна1825 г.р.
Дети
(Остроумов) Варвара Михайлова1850 г.р.
Остроумов Петр Михайлов1853 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Остроумов Стефан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Остроумов) Варвара Михайлова

Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Остроумов Петр Михайлов

Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Остроумов) Анна Михайлова

Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна

Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Остроумов Иван Михайлович

Мать ребёнка: (Васильева) Марианма Матвеевна

Бракосочетание
02.02.1876

Жена: (Васильева) Марианма Матвеевна

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