Турьева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турьев Михаил
Рождение ребёнка
24.05.1922
Дочь: Эргашева (Турьева) Клавдия
Отец ребёнка: Турьев Михаил
но праздновала 31 мая (по свидетельству - 24.05) Родилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог