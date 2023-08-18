Турьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турьев Михаил

Рождение ребёнка
24.05.1922

Дочь: Эргашева (Турьева) Клавдия

Отец ребёнка: Турьев Михаил

но праздновала 31 мая (по свидетельству - 24.05) Родилась в республике Коми,Корткеросский район,село Пезмог

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