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Худякова Мария Марковеевна

Место рождения

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Худяков Марковей Николаевич

Мать: Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
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