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Худякова Мария Марковеевна
Худякова Мария Марковеевна
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Древо
Место рождения
Бубенщиково
, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Худяков Марковей Николаевич
1908 г.р.
Мать
Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Худяков Марковей Николаевич
Мать:
Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна
Бубенщиково
, Николаевская волость, Барнаульский уезд
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