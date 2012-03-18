Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1923
Дата смерти18.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1923
Отец: Щербина Мина Карпович
Мать: Щербина Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала на буровой вышке
Рождение ребёнка
02.04.1949
Дочь: Малюкова (Житлова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1950
Дочь: Понюхина (Житлова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1954
Дочь: Горащукова (Житлова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1963
Сын: Житлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич
Смерть
18.03.2012