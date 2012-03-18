Житлова (Щербина) Людмила Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1923

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1923

Отец: Щербина Мина Карпович

Мать: Щербина Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житлов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Работала на буровой вышке
Рождение ребёнка
02.04.1949

Дочь: Малюкова (Житлова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1950

Дочь: Понюхина (Житлова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Горащукова (Житлова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1963

Сын: Житлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Житлов Иван Васильевич

Смерть
18.03.2012

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