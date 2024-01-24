Зайцев Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1948
Отец: Зайцев Борис Васильевич
Мать: Зайцева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1970
Сын: Зайцев Максим Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
01.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Елена Константиновна
Смерть
Неизвестно