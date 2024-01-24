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Зайцев Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1948

Отец: Зайцев Борис Васильевич

Мать: Зайцева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1970

Сын: Зайцев Максим Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
01.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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