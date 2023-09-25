Стадников Олег Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадников Олег Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадникова Арина Олеговна

Мать ребёнка: Малая Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадников Яна Олеговна

Мать ребёнка: Малая Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малая Елена Александровна

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