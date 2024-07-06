Дорошенко Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Надежда Афанасьевич
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Полина Афанасьевна
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Мирошниченко (Дорошенко) Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Дорошенко Афанасий Гаврилович
Станица Челбасская
Смерть
Неизвестно