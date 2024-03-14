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Егор Иванович

Место рождения

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Анисья Максимовна (Ивановна)

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ефим Егорович

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Смерть
1821
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530

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