Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Тимофеевич
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ефим Егорович
Мать ребёнка: Марья Васильевна
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-G1DS?i=7&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Смерть
1821
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530