Липовский Дмитрий (Димитрий) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовский Дмитрий (Димитрий) Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: Липовский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1909

Жена: Липовская Татьяна Фёдоровна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
1909 год. Фонд 156 опись 1 дело 2220 МК села Купино за 1909 год. Крестьянин деревни Стеклянной Димитрий Михайлов Липовской 18 лет православного вероисповедания, холост сочетался законным браком 05.10.... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.

Сын: Липовский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского и его законной жены Татьяны Ивановой (тут Иванова) родился сын Алексей 04.10 крещен 05.10. Восприемники: Егор Андреев Смирнов и Синклития... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: Макарова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского (в тексте Липовской) и его законной жены Татьяны Федоровой родилась дочь Анастасия 01.11 крещена 07.11
Рождение ребёнка
09.02.1919 ст.

Дочь: Ротькина Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Липовский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Липовская ?

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовская ?

Смерть
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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