Липовский Дмитрий (Димитрий) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: Липовский Михаил
Бракосочетание
05.10.1909
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
1909 год. Фонд 156 опись 1 дело 2220 МК села Купино за 1909 год. Крестьянин деревни Стеклянной Димитрий Михайлов Липовской 18 лет православного вероисповедания, холост сочетался законным браком 05.10.... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1910 ст.
Сын: Липовский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского и его законной жены Татьяны Ивановой (тут Иванова) родился сын Алексей 04.10 крещен 05.10. Восприемники: Егор Андреев Смирнов и Синклития... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.
Дочь: Макарова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна
У крестьянина деревни Стеклянной Димитрия Михайлова Липовского (в тексте Липовской) и его законной жены Татьяны Федоровой родилась дочь Анастасия 01.11 крещена 07.11
Рождение ребёнка
09.02.1919 ст.
Дочь: Ротькина Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Липовская Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Липовский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Липовская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липовская ?
Смерть
Неизвестно