Карнаухов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Карнаухов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаухова (Чепурко) Евдокия

Рождение ребёнка
14.06.1949

Сын: Карнаухов Владимир

Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия

Смерть
1994
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область

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