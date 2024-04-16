Карнаухов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Карнаухов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1949
Сын: Карнаухов Владимир
Мать ребёнка: Карнаухова (Чепурко) Евдокия
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно