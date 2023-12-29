Левицкий Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939
Отец: Левицкий Семён Макарович
Мать: Левицкая Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчевская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левицкий Григорий Петрович
Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева