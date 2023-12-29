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Левицкий Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939

Отец: Левицкий Семён Макарович

Мать: Левицкая Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчевская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Григорий Петрович

Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Сергей Петрович

Мать ребёнка: Левицкая Фаина Григорьева

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