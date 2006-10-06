Лысенко Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2006

Отец: Лысенко Сергей Сергеевич

Мать: Любова Анастасия Евгеньевна

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