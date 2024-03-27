Мирсаяпова (Гадиева) Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1911
Дата смерти2001
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911
Отец: Гадиев Габделькави
Мать: Гадиева Миннехаят
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Вильданова Зайтуна
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет
д.Минзяново, РБ
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Мирсаяпов Махмут
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет
д.Мендяново, РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васима
Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирсаяпов Мухамет
Смерть
2001