Мирсаяпова (Гадиева) Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирсаяпова (Гадиева) Гайша

Мирсаяпова (Гадиева) Гайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1911

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1911

Отец: Гадиев Габделькави

Мать: Гадиева Миннехаят

Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Вильданова Зайтуна

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет

д.Минзяново, РБ
Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Мирсаяпов Махмут

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет

д.Мендяново, РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васима

Отец ребёнка: Мирсаяпов Мухамет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсаяпов Мухамет

Смерть
2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close