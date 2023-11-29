Пертуева Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пертуев Терентий
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Пертуев Терентий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пертуева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Пертуев Терентий
Место жительства
1914
На момент вдова
Смерть
Неизвестно