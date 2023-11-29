Пертуева Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Терентий

Рождение ребёнка
1877

Сын: Пертуев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Пертуев Терентий

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пертуева Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Пертуев Терентий

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
На момент вдова
Смерть
Неизвестно

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