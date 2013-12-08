Авдеев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1923
Дата смерти08.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
08.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Раиса Михайловна
Смерть
08.12.2013