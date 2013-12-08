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Авдеев Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1923

Дата смерти

08.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923

Отец: Авдеев Василий Никанорович

Мать: Авдеева Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
08.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Раиса Михайловна

Смерть
08.12.2013

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