Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Андреянович

Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Катерина Андреяновна

Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Симон Андреянович

Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреян Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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