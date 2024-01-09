Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Андреянович
Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Катерина Андреяновна
Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Симон Андреянович
Отец ребёнка: Андреян Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреян Леонтьевич
Смерть
Неизвестно