Фещенко Сергей Алексевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Сергей Алексевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фещенко Алексей Маркович

Мать: Фещенко Александра

На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Фещенко Валентина

На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Фещенко Валентина

На основе письма Лилии Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Валентина

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