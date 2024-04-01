Фещенко Сергей Алексевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фещенко Алексей Маркович
Мать: Фещенко Александра
На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фещенко Валентина
На основе письма Лилии Андреевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фещенко Валентина
На основе письма Лилии Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Валентина