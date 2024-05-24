Рязанова (Вокуева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанов Георгий
Рождение ребёнка
02.09.1969
Сын: Рязанов Андрей
Отец ребёнка: Рязанов Георгий
Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.07.1970
Сын: Рязанов Владимир
Отец ребёнка: Рязанов Георгий
Рождение ребёнка
02.04.1973
Дочь: Мэндэ (Рязанова) Елена
Отец ребёнка: Рязанов Георгий
Рождение ребёнка
19.10.1979
Дочь: Сулейманова (Рязанова) Ольга
Отец ребёнка: Рязанов Георгий
Смерть
Неизвестно