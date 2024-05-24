Рязанова (Вокуева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Вокуева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вокуев Абрам Петрович

Мать: Вокуева (Канева) Ульяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Георгий

Рождение ребёнка
02.09.1969

Сын: Рязанов Андрей

Отец ребёнка: Рязанов Георгий

Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Рязанов Владимир

Отец ребёнка: Рязанов Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
02.04.1973

Дочь: Мэндэ (Рязанова) Елена

Отец ребёнка: Рязанов Георгий

Рождение ребёнка
19.10.1979

Дочь: Сулейманова (Рязанова) Ольга

Отец ребёнка: Рязанов Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно

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