Тарасова Евлампия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Евлампия Федотовна

Место рождения

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1832

Муж: Тарасов Марк Антонович

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Тарасова) Мария Марковна

Отец ребёнка: Тарасов Марк Антонович

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Тарасова Ксения Марковна

Отец ребёнка: Тарасов Марк Антонович

Смерть
Неизвестно

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