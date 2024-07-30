Тарасова Евлампия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Тарасова) Мария Марковна
Отец ребёнка: Тарасов Марк Антонович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Тарасова Ксения Марковна
Отец ребёнка: Тарасов Марк Антонович
Смерть
Неизвестно