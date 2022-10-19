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Вульферт Владимир Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

28.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Вульферт Карл Антонович

Мать: фон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульферт Анатолий Владмирович

Мать ребёнка: Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Вульферт Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна

Смерть
28.04.1906
Москва, город федерального значения Москва

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