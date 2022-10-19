Вульферт Владимир Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти28.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вульферт Анатолий Владмирович
Мать ребёнка: Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Вульферт Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Вульферт (Тизенгаузен) Елизавета Юльевна
Смерть
28.04.1906
Москва, город федерального значения Москва