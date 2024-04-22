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Кокорин Алексей Андреев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1743 и 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1746

Отец: Кокорин Андрей Ильин

Мать: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Мария Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1767

Жена: Кокорина Матрона Елизарова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кокорина Офимья Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кокорин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокорин Калина Алексеев

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кокорин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кокорина Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кокорина Гликерья Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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