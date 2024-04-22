Кокорин Алексей Андреев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1743 и 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1746
Отец: Кокорин Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Мария Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Бракосочетание
До 1767
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кокорина Офимья Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кокорина Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кокорина Гликерья Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Елизарова
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно