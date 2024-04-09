Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Василий Иванович
Мать: Стефанида Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1861
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна
Рождение ребёнка
16.07.1864
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна
Рождение ребёнка
14.01.1868
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна