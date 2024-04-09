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Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Василий Иванович

Мать: Стефанида Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1861

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

Рождение ребёнка
16.07.1864

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

Рождение ребёнка
14.01.1868

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Афросинья Андреяновна

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