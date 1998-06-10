Виктор Иванович Ходаков
Место рожденияСпас-Деменск
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти10.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна
Смерть
10.06.1998
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область