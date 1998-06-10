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Виктор Иванович Ходаков

Место рождения

Спас-Деменск

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

10.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Наливайка Иван Михайлович

Мать: Ходакова Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходакова (Татаринова) Валентина Егоровна

Смерть
10.06.1998
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

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