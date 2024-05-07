Иванова (Абрамова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева (Иванова) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1987
Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич
Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область