Иванова (Абрамова) Лидия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Абрамова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Иванова) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Андеевич

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.12.1987

Сын: Иванов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Андеевич

Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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