Гришкин (Гришкин) Михаил 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Гришкин (Гришкин) Михаил

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1895, Смоленская губерния, д. Блохино

умер 1972, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Рачкова (Титова) Екатерина13.10.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния, д. Блохино

Бракосочетание
Около 1951

Жена: Рачкова (Титова) Екатерина

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рачкова (Титова) Екатерина

Смерть
1972
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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