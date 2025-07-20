Гришкин (Гришкин) Михаил
мужской, родился 1895, Смоленская губерния, д. Блохино
умер 1972, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Рачкова (Титова) Екатерина13.10.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния, д. Блохино
Бракосочетание
Около 1951
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рачкова (Титова) Екатерина
Смерть
1972
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область