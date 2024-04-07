Семен Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Кузьма Тимофеевич
Мать: Мать Феоктиста
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Устинья Семеновна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Аграфена Семеновна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Захар Семенович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858 ст.