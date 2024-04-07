Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Кузьмич

Семен Кузьмич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Кузьма Тимофеевич

Мать: Мать Феоктиста

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Устинья Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Аграфена Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Захар Семенович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.