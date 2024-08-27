Ерхов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1948
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948
Отец: Ерхов Владимир Михайлович
Мать: Ерхова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерхов Роман Александрович
Мать ребёнка: Ерхова (Тихонова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1983
Дочь: Горелова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ерхова (Тихонова) Татьяна Николаевна