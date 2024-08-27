Ерхов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерхов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948

Отец: Ерхов Владимир Михайлович

Мать: Ерхова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерхова (Тихонова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерхов Роман Александрович

Мать ребёнка: Ерхова (Тихонова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1983

Дочь: Горелова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ерхова (Тихонова) Татьяна Николаевна

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