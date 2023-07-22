Балакина Виталина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1979
Дочь: Вяткина Анфиса Валерьевна
Отец ребёнка: Балакин Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакин Леонид Валерьевич
Отец ребёнка: Балакин Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухамадголеева Любовь Валерьевна
Отец ребёнка: Балакин Валера
Смерть
Неизвестно