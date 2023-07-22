Балакина Виталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Виталина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1979

Дочь: Вяткина Анфиса Валерьевна

Отец ребёнка: Балакин Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакин Леонид Валерьевич

Отец ребёнка: Балакин Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухамадголеева Любовь Валерьевна

Отец ребёнка: Балакин Валера

Смерть
Неизвестно
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