Зяблов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти07.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Зяблов Иван Фёдорович
Мать: Зяблова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Белова Елена Александровна
Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
02.02.1962
Жена: Зяблова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зяблов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зяблов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна
Смерть
07.03.1992