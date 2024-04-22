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Зяблов Александр Иванович

Место рождения

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

07.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Зяблов Иван Фёдорович

Мать: Зяблова Мария Михайловна

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Белова Елена Александровна

Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна

Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
02.02.1962

Жена: Зяблова Лидия Фёдоровна

Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зяблов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зяблов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зяблова Лидия Фёдоровна

Смерть
07.03.1992
Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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