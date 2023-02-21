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Новиков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

26.11.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Новикова Вера

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Евдокия

Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия

Смерть
26.11.1972
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