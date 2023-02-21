Новиков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти26.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Новикова Вера
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Евдокия
Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Евдокия
Смерть
26.11.1972