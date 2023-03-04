Богомолова Мелания Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Мелания Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Богомолов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Григорий Трофимович

Смерть
После 1850
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