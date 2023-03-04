Богомолова Мелания Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Богомолов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Богомолов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850