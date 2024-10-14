Калинина (Калинина) Кира Александровна 13.02.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина (Калинина) Кира Александровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 13.02.1916

умерла 03.11.1989

Отец
Калинин Александр Евграфович27.07.1874 г.р.
Мать
Калинина (Рощина) Вера Александровна30.09.1879 г.р.
Супруги
Калинин Григорий Митрофанович1911 г.р.
Дети
Калинин Александр Григорьевич05.08.1942 г.р.
Калинин Леонид Григорьевич09.12.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916

Отец: Калинин Александр Евграфович

Мать: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Работа или профессия
Неизвестно

учитель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
05.08.1942

Сын: Калинин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
05.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
09.12.1949

Сын: Калинин Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
26.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович

Смерть
03.11.1989

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