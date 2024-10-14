Калинина (Калинина) Кира Александровна
женский, родилась 13.02.1916
умерла 03.11.1989
ОтецКалинин Александр Евграфович27.07.1874 г.р.
МатьКалинина (Рощина) Вера Александровна30.09.1879 г.р.
Супруги
Калинин Григорий Митрофанович1911 г.р.
Дети
Калинин Александр Григорьевич05.08.1942 г.р.
Калинин Леонид Григорьевич09.12.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1916
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1942
Сын: Калинин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
05.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
09.12.1949
Сын: Калинин Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
26.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Григорий Митрофанович
Смерть
03.11.1989