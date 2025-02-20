Иван Евсеевич
мужской, родился Вычислено 1826 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер 1847 ст.
ОтецЕвсей МоисеевичВычислено 1807 ст. г.р.
МатьНастасья ЕвстафьевнаВычислено 1804 ст. г.р.
Супруги
Авдотья ЕфимовнаВычислено 1825 ст. г.р.
Дети
Федор ИвановичВычислено 1847 ст. г.р.
Дмитрий ИвановичВычислено 1857 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: Евсей Моисеевич
Мать: Настасья Евстафьевна
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна
Смерть
1847 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область