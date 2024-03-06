Митчишнина (Кондакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митчишнина (Кондакова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митчишнин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.?

Дочь: Гаврилюк (Митчишнина) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митчишнин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Шахова (Митчишнина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митчишнин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1955

Дочь: Курочкина (Митчишнина) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.10.1967

Сын: Митчишнин Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович

Плотбище, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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