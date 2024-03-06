Митчишнина (Кондакова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митчишнин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.?
Дочь: Гаврилюк (Митчишнина) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митчишнин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Шахова (Митчишнина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1955
Дочь: Курочкина (Митчишнина) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1967
Сын: Митчишнин Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Митчишнин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно