Федосова (Кривогубец) Екатерина Степановна
Место рожденияАртем
Дата рождения26.06.1934
Дата смерти08.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1934
Отец: Кривогубец Степан Трофимович
Мать: Кривогубец Вера
Артем
Рождение ребёнка
11.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2016
г.Артем Приморский край
Похороны
Неизвестно
пос. Кневичи