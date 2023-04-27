Кожуховская Александиа Петровнс
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Анастасия Валерьевеа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехов Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Орехова Оксана Валерьевна
Отец ребёнка: не указан