Кожуховская Александиа Петровнс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожуховская Александиа Петровнс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1949

Отец: Кожуховский Пëтр Никандрович

Мать: Кожуховская Домна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Анастасия Валерьевеа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Орехова Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

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