Захарин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения01.07.1953
Дата смерти30.01.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Виталий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарина Любовь
Смерть
30.01.2005
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область