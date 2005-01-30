Захарин Александр Павлович 01.07.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарин Александр Павлович

Захарин Александр Павлович

Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.07.1953

Дата смерти

30.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: Захарин Павел Андреевич

Мать: Захарина (Смирнова) Нюра (Анисья) Иосифовна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Виталий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина Любовь

Смерть
30.01.2005
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.