Хенох (Кузнецова) Фруза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХенох (Кузнецова) Фруза

Хенох (Кузнецова) Фруза

Место рождения

п. Орехи, Оршанского района Витебской области

Дата рождения

13.02.1925

Дата смерти

16.09.2014

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925

Отец: Кузнецов Исаак Израилевич

Мать: Кузнецова (Лапатухина) Анна (Хана Хаимовна) (Хана Хаимовна)

Военная награда
Неизвестно
Кузнецова Фруза Исааковна гв. красноармеец Дата рождения __.__.1924 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, м. Россасно Воинская часть 334 гв. сп 120 гв. сд Дата поступлени... Показать все
Бракосочетание
09.10.1946

Муж: Хенох Рафаил

Рождение ребёнка
22.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенох Рафаил

Рождение ребёнка
25.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенох Рафаил

Смерть
16.09.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новоленинское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.