Хенох (Кузнецова) Фруза
Место рожденияп. Орехи, Оршанского района Витебской области
Дата рождения13.02.1925
Дата смерти16.09.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925
Военная награда
Неизвестно
Кузнецова Фруза Исааковна гв. красноармеец Дата рождения __.__.1924 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, м. Россасно Воинская часть 334 гв. сп 120 гв. сд Дата поступлени... Показать все
Бракосочетание
09.10.1946
Муж: Хенох Рафаил
Рождение ребёнка
22.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенох Рафаил
Рождение ребёнка
25.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенох Рафаил
Смерть
16.09.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новоленинское кладбище