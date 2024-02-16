Хамитова Марьям Ахмадуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1972
Дочь: Шакурова Эльмира Мугтасимовна
Отец ребёнка: Шакуров Мугтасим Масгутович
Рождение ребёнка
31.01.1984
Сын: Шакуров Ильгиз Мугтасимович
Отец ребёнка: Шакуров Мугтасим Масгутович
Смерть
Неизвестно