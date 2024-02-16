Хамитова Марьям Ахмадуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Марьям Ахмадуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1972

Дочь: Шакурова Эльмира Мугтасимовна

Отец ребёнка: Шакуров Мугтасим Масгутович

Рождение ребёнка
31.01.1984

Сын: Шакуров Ильгиз Мугтасимович

Отец ребёнка: Шакуров Мугтасим Масгутович

Смерть
Неизвестно

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