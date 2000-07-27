Горшкова (Кобрик) Нина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1930
Дата смерти27.07.2000
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Иван
Рождение ребёнка
11.04.1958
Отец ребёнка: Горшков Иван
Рождение ребёнка
23.05.1960
Дочь: Тесля (Горшкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Горшков Иван
Смерть
27.07.2000