Горшкова (Кобрик) Нина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Кобрик) Нина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1930

Дата смерти

27.07.2000

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Иван

Рождение ребёнка
11.04.1958

Сын: Горшков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горшков Иван

Рождение ребёнка
23.05.1960

Дочь: Тесля (Горшкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Горшков Иван

Смерть
27.07.2000

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