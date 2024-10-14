Матрена Федосова 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрена Федосова

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1811

умерла Неизвестно

Супруги
Федор Наумович1812 г.р.
Дети
Анна Федоровна1830 г.р.
Захар Федорович1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Наумович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Наумович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Захар Федорович

Отец ребёнка: Федор Наумович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Наумович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларион Федорович

Отец ребёнка: Федор Наумович

Смерть
Неизвестно

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