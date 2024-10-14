Матрена Федосова
женский, родилась 1811
умерла Неизвестно
Супруги
Федор Наумович1812 г.р.
Дети
Анна Федоровна1830 г.р.
Захар Федорович1834 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Наумович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Наумович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Захар Федорович
Отец ребёнка: Федор Наумович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Наумович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ларион Федорович
Отец ребёнка: Федор Наумович
Смерть
Неизвестно