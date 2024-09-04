Леднева (Бородкина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1897
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1917
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: (Леднева) Мария
Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.09.1922
Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
?.03.1925
Дочь: (Леднева) Анастасия
Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич
Смерть
1938