Леднева (Бородкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднева (Бородкина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1897

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897

Отец: Бородкин Василий Григорьевич

Мать: (Овчинникова) Евдокия Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1917

Муж: Леднев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: (Леднева) Мария

Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Леднев Василий Иванович

Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
?.03.1925

Дочь: (Леднева) Анастасия

Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Букреева (Леднева) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леднев Иван Матвеевич

Смерть
1938

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