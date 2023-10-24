Бородавкин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородавкина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Бутенкова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Бутенкова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Бутенкова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородавкина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Бутенкова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Бутенкова Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно