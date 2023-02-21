Куликов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Куликова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
1993
Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
1996
Сын: Куликов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно