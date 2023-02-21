Куликов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Куликова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Куликов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
1996

Сын: Куликов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Людмила Владимировна

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