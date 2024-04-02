Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Фёдор Максимович

Мать: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемякин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Чемякин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Чемякин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чемякин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринь Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Чемякин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царёва Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Чемякин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемякин Иван

Смерть
Неизвестно
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