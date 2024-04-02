Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемякин Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Чемякин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Чемякин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чемякин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринь Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Чемякин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царёва Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Чемякин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чемякин Иван
Смерть
Неизвестно