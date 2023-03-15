Соколов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989

Отец: Соколов ?

Мать: Воробьева Надежда

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