Дорофеев Моисей Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.03.1912
Сын: Дорофеев Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Дорофеева Елена Андреевна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Сын: Дорофеев Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Дорофеева Елена Андреевна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин деревни Жеденовка Кузнецовской волости Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно