Прасковья Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Семион Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно