Прасковья Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Семион Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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