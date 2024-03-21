Суманеева (Целищева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суманеев Николай Илларионович
Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суманеев Петр Илларионович
Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суманеев Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Суманеев Павел Илларионович
Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Суманеев Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич
Смерть
Неизвестно