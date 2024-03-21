Суманеева (Целищева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суманеева (Целищева) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суманеев Николай Илларионович

Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суманеев Петр Илларионович

Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суманеев Илларион Васильевич

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Суманеев Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Суманеев Павел Илларионович

Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Суманеев Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Суманеев Илларион Васильевич

Малое Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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