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Стебунов Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

мк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Стебунов Александр Борисович1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Стебунов александр борисович

Мать ребёнка: Тересова Александра

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Стебунова анна борисовна

Мать ребёнка: Тересова Александра

Рождение ребёнка
1905

Сын: Стебунов петр борисович

Мать ребёнка: Тересова Александра

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Стебунов василий борисович

Мать ребёнка: Тересова Александра

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна

Мать ребёнка: Тересова Александра

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Стебунова мария борисовна

Мать ребёнка: Тересова Александра

Смерть
Неизвестно

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