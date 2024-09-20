Стебунов Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Стебунов Александр Борисович1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Стебунов александр борисович
Мать ребёнка: Тересова Александра
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Стебунова анна борисовна
Мать ребёнка: Тересова Александра
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Тересова Александра
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Стебунов василий борисович
Мать ребёнка: Тересова Александра
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна
Мать ребёнка: Тересова Александра
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Стебунова мария борисовна
Мать ребёнка: Тересова Александра
Смерть
Неизвестно